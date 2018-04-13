Eski başbakan ömür boyu siyasetten men edildi

Pakistan'da geçen yıl görevinden uzaklaştırılan eski Başbakan Navaz Şerif, Anayasa'nın 62. maddesi uyarınca ömür boyu siyasetten ve kamu görevlerinden men edildi.

Anayasa Mahkemesi, 28 Temmuz 2017'de Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına aile üyelerinden bazılarının adı karıştığı gerekçesiyle Şerif'in başbakanlık görevinden uzaklaştırılmasına karar vermişti.

Mahkeme, Şerif'in adı geçen aile üyeleri hakkındaki yolsuzluk iddialarını araştırmak üzere kurulan Ortak Soruşturma Komisyonu tarafından toplanan belgelerin Yolsuzluk Mahkemesine gönderilmesine de hükmetmişti.

Şerif'in yanı sıra damadı Muhammed Safdar ve kızı Meryem Navaz Şerif hakkında da Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesinde dava açılmıştı

Kaynak: Ajanslar