Eşinin ismini yanlış yazan Trump Twitter'da dalga konusu oldu!

Amerika Başkanı Trump Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 13 yıllık eşinin adını yanlış yazınca ortalık karıştı.



ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldıran ve böbrek ameliyatı geçiren eşi Melania Trump'ın eve döndüğünü ve durumun iyi olduğuna dair Twitter'dan bir açıklama yayımladı.

ABD Başkanı sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "İnanılmaz, First Lady'nin Beyaz Saray'daki evine dönmesi çok güzel. Melanie kendini çok iyi hissediyor. Tüm dualarınız ve en iyi dilekleriniz için teşekkür ederiz!" dedi.

EŞİNİN ADINI YANLIŞ YAZDI, TWİTTER KARIŞTI

Ancak ABD Başkanı Trump, "Melania" olan eşinin adını "Melanie" olarak yazınca olanlar oldu. Donald Trump'un bu gafı kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Twitter kullanıcıları "Melanie kim Mr. Trump" diye ABD Başkanı'na sorular sordu.

ABD BAŞKANI TWEETİ SİLDİ VE YANLIŞINI DÜZELTTİ

Trump, yaptığı hatayı kısa sürede düzeltti. Açıklamasını silen Başkan Trump yeniden bir tweet attı. Ancak kısa sürede yayılan hata, insanlar tarafından alay konusu edildi. Twitter kullanıcıları, "Olağanüstü. Ama bize bu Melanie hakkında daha fazla şey anlat", "Melanie, ona her sabah Covfefe'yi getiren kişi", "Sanırım Melania, hastanede iken A'yı kaldırtmış" gibi mesajlar paylaşarak ABD Başkanının yaptığı hata ile dalga geçti.

Kaynak: ajanslar