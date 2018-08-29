Eşini rehin alan 84 yaşındaki adam yakalandı!

Eskişehir'de, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayan bir kişi, Çankaya Mahallesi Naim Süleymanoğlu Sokak'taki bir evde yaşayan kadının eşi tarafından bıçakla rehin alındığını ve tehdit edildiğini bildirdi.

155 Polis İmdat Hattı'nı arayan bir kişi, Çankaya Mahallesi Naim Süleymanoğlu Sokak'taki bir evde yaşayan kadının eşi tarafından bıçakla rehin alındığını ve tehdit edildiğini bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, elindeki bıçağı aldıkları 84 yaşındaki E.Ö'yü etkisiz hale getirdi.

EŞİ OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTIRILDI



Psikolojik sorunları bulunduğu bildirilen yaşlı adam, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Evde bulunan yaşlı adamın eşi H.Ö. ise yakınları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

Kaynak: AA