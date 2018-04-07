"Eşim ve ailem için her şeyi göze alırım"

Diriliş Ertuğrul'da Halime karakterini canlandıran Esra Bilgiç, eşi Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre hakkında "Başarılı bir furbolcuyla evli olmak benim için bir gurur, Allah nasip ederse biz de çocuk sahibi olmak istiyoruz" dedi.

Diriliş Ertuğrul'un Halime Sultan'ı Esra Bilgiç Töre, verdiği bir röportajda geçtiğimiz yıl evlendiği Gökhan Töre hakkında samimi açıklamalar yaptı.

Esra Bilgiç, "Allah herkese sevdiği insanla olmayı nasip etsin. Büyük bir şans çok severken, sevilmek. Hayatınızı birlikte geçireceğinize ve birbirinizi hep çok seveceğinize söz veriyorsunuz. Mutluyum."

"PARA AMAÇ DEĞİL, ARAÇTIR"

"Ailemin ve eşimin hayattaki en büyük şanslarım olduğuna inanıyorum. Aile değeri her şeyden üstündür. Benim için saygı ve sevgi dünyada ve tabiatta var olan her varlığa gösterilmesi gereken değerlerdir. Para insanlar için bir amaç değil, ulaşmak istedikleri şeyler için bir araçtır düşüncesindeyim."

"EŞİM VE AİLEM İÇİN HER ŞEYİ GÖZE ALIRIM"

"Eşim ve ailem için her şeyi göze alırım. Herkesin benim sahip olduğum gibi bir dostu olmalı. Mutluluğuma yürekten sevinen üzüntüme en derinden üzülen arkadaşlarım var. Sabırlı olmaya çalışıyorum, daha doğrusu sabrı öğreniyorum."

Kaynak: Ajanslar