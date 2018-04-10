Esenyurt'ta trafik kazası: 6 yaralı

Öğrenci servisinin dolmuşa çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

Esenyurt'ta içinde yolcunun bulunmadığı öğrenci servisinin dolmuşa çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Doğan Araslı Bulvarı'nda 34 BB 4329 plakalı, içinde yolcu bulunmayan öğrenci servis aracı, aniden durduğu iddia edilen 34 M 5557 plakalı dolmuşa arkadan çarptı.

Kazada, kimlikleri henüz belirlenemeyen servis aracının sürücüsü ile dolmuşta bulunan 5 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Güncel 10 Nisan 2018 10:12 Otoyolda yoğun sis 1 can aldıTEM Otoyolu Üçköprü mevkiinde sabaha karşı 04.00 sıralarında meydana gelen kazada bir kişi öldü.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA