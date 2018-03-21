Esenyurt'ta silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Esenyurt'ta bir fabrikaya yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralıların kaldırıldığı hastanede karşı karşıya gelen tarafların bir kez daha kavga ettiği belirtiliyor.

Gerçekleşen saldırıda 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Silahlı saldırgan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Esenyurt Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir tekstil firmasında işten çıkarılan iki kadınla ilgili konuşmak için şirkete giden A.B. adlı kişi belinden çıkardığı tabancayla dehşet saçtı.

Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken iki kişi yaralandı.

Silahlı saldırgan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.