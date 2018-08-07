Oğlunu darp eden baba tutuklandı

Esenyurt'ta dün oğlunu darp ettikten sonra vatandaşlar tarafından linç edilmek isteniyordu. Polisin kurtardığı adam Nidhal Mohammed Tımraz sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Doğan Araslı Bulvarı'nda meydana gelen olayda, öz çocuğunu bariyerlere vurarak darbeden Nidhal Mohammed Tımraz, çevredeki vatandaşlar tarafından darp edilmiş ve linç edilmek istenmişti.

ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU İYİ



Tımraz çevrede bir polis tarafından vatandaşların elinden kurtarılmış ve tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan baba bugün işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. Dayakçı babanın tutuklandığı öğrenildi.

Öte yandan, 3 yaşındaki çocuğun ise sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar