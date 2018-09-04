Esed'e son uyarı: ABD açık açık tehdit etti!

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Esad kimyasal silah kullanırsa Amerika ve müttefikleri gereken yanıtı en hızlı şekilde verecektir."

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"EN HIZLI KARŞILIĞI VERİRİZ"



“Esad kimyasal silah kullanırsa Amerika ve müttefikleri gereken yanıtı en hızlı şekilde verecektir."

TÜRKİYE ZİYARETİ

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey'in Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı. Büyükelçilik açıklamasında, İdlib'e yapılacak bir saldırının Suriye'deki krizi ve bölgesel istikrarı tahrip edeceği vurgulandı.

ÇÖZÜM İHTİMALİNİ RİSKE ATAR

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD Dışişleri Bakanı tarafından kısa süre önce atanan Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey ve Suriye ve Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Özel Elçi Joel Rayburn, yeni görevlerini ele almak ve Suriye krizinin BMGK’nin 2254 sayılı kararı uyarınca çözülmesi konusunda ABD ile Türkiye arasında süregelen işbirliğinin önemini vurgulamak amacıyla Türk muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirmiştir. Büyükelçi Jeffrey, ABD’nin, Suriye rejiminin İdlib’e yönelik bir askeri saldırısının Suriye’deki krizi tırmandırarak insani yardım kuruluşu çalışanlarının ve Suriyeli sivillerin hayatlarını tehlikeye atacağı, sivil altyapıyı tahrip edeceği, Suriye’de siyasi çözüme ulaşılması ihtimalini riske atacağı, teröre desteği arttıracağı ve bölgesel istikrara zarar vereceği yönündeki görüşünü yinelemiştir. Jeffrey, Suriye krizinin mağdurlarına gösterdikleri şefkatli yaklaşımdan ötürü Türk hükümeti ve halkına takdirlerini sunmuştur."

Kaynak: Ajanslar