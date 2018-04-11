Esed Rus konvoyuyla saraydan ayrıldı
Yerel kaynaklar: Esed Rus konvoyu ile saraydan ayrıldı
Yerel kaynaklar: Esed Rus konvoyu ile saraydan ayrıldı şeklinde son dakika açıklaması yaptılar
Ayrıntılar Geliyor...
Yerel kaynaklar: Esed Rus konvoyu ile saraydan ayrıldı şeklinde son dakika açıklaması yaptılar
Ayrıntılar Geliyor...
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