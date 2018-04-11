Son Dakika!
11 Nisan 2018 21:07 | Son Güncelleme: 11 Nisan 2018 21:12

Esed Rus konvoyuyla saraydan ayrıldı

Yerel kaynaklar: Esed Rus konvoyu ile saraydan ayrıldı

Esed Rus konvoyuyla saraydan ayrıldı

Yerel kaynaklar: Esed Rus konvoyu ile saraydan ayrıldı şeklinde son dakika açıklaması yaptılar

Ayrıntılar Geliyor...

Etiketler: SuriyeEsad


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