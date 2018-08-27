Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Hatay için "Zorla da olsa geri alacağız" dedi!

Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim terörden paramparça olan ülkesini bir kenara bırakarak Türkiye'ye hadsiz bir mesaj verdi. Muallim Hatay'ı kastederek "Bir gün geri alacağız" dedi.

Suriye yedi yıldır süren iç savaş ile pençeleşiyor. Bir yanda içerdeki muhalifler, diğer yanda ise Batılıların desteklediği teröristlere boyun eğen Suriye terör ülkesi haline geldi.

Tüm bu terörizm dalgası ile mücadele etmek yerine Türkiye ile yarışa girişen Suriye rejimi, içinde bulunduğu bu zor duruma rağmen Türkiye'ye karşı yine küstah bir mesaj gönderdi.



"ZORLA DA OLSA"

Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Lazkiye'ye bağlı Al-Samra beldesinde Türkiye'ye oldukça hadsiz bir mesaj gönderdi. Bulunduğu yerdeki balkondan Hatay'ı işaret eden Muallim "İskenderun Suriye'nin sancağıdır ve onu bir gün er ya da geç zorla da olsa alacağız." dedi.

Muallim'in kendini bilmez bir şekilde söylediği tehdiktar mesajlar Al Jazerra'nın Suriye'deki muhabiri Saad Abedine tarafından sosyal medyada yayınlanırken, Muallim'in bu tavrı sert eleştirilere neden oldu.

Kaynak: Ajanslar