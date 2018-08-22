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22 Ağustos 2018 09:58 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2018 10:00

3 ülkeden Esed'e açık tehdit!

ABD, İngiltere ve Fransa, "Esed rejiminin tekrar kimyasal kullanması durumunda harekete geçmekte kararlıyız." mesajı verdi.

3 ülkeden Esed'e açık tehdit!

ABD, İngiltere ve Fransa'nın yaptığı ortak açıklamada, "Guta'daki  korkunç sarin gazısaldırısının 5. yılında, Esed rejiminin kimyasal silah  kullanmasını kınadığımızı bir kez daha vurguluyoruz." ifadesi kullanıldı.

'KARARLIYIZ'

Suriye rejiminin 2012'den bu yana sadece Guta'da değil Han Şeyhun,  Latamina ve Duma'da da binlerce insanın ölümüne ve yaralanmasına yol açan  kimyasal silah kullanımına başvurduğu anımsatılan açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri olarak  Suriye rejiminin kimyasal silah kullanmasını engellemek ve böyle bir kullanımda  rejimi sorumlu tutmak konusundaki ortak kararlılığımızı bir kez daha teyit  ederiz."

KİMYASAL SİLAH KULLANIMI

Ülkelerin Esed rejiminin kimyasal silah kullanımına karşı duruşun  değişmediğine işaret edilen açıklamada, "Daha önce de gösterdiğimiz gibi, Suriye  rejiminin Suriye halkı için bu kadar yok yıkıcı insani sonuçları olan kimyasal  silah kullanımına gerektiği şekilde cevap vereceğiz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, 23 Ocak'ta Kimyasal Silahların Kullanımının Cezasız  Kalmamasına yönelik Uluslararası Ortaklığın kurulmasının memnuniyetle  karşılandığı ve tüm ülkelerin bu ortaklığa katılmaya davet edildiği belirtilerek,  kimyasal silah kullanımı kurbanları için adalet sağlama konusunda verdikleri söze  bağlı oldukları bildirildi.

''HAREKETE GEÇMEKTE KARARLIYIZ''

ABD, İngiltere ve Fransa'nın İdlib'de sivillere ve sivil altyapılara  yönelik Suriye rejimi tarafından saldırı düzenlediği haberlerinden ve bunun  insani sonuçlarından dolayı derin endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada, şunları  kaydedildi:

"İleride ve hukuksuz olarak kimyasal silah kullanımından duyduğumuz  endişenin altını çiziyoruz. Esed rejimini destekleyen ülkeleri, kimyasal silah  kullanımınına karşı küresel normların korunması için güçlerini kullanmaya  çağırıyoruz. Bu ülkelerden, bir ülke tarafından kimyasal silahların kontrolsüz  kullanılmasının tüm ülkelere karşı kabul edilemez güvenlik tehditi oluşturduğunu  fark etmelerini rica ediyoruz. Tüm uluslararası toplumu, Suriye'nin kimyasal  silah kullanımını sonlandırmak için sergilediğimiz kollektif çabayı desteklemeye  çağırıyoruz. Esed rejiminin tekrar kimyasal kullanması durumunda harekete  geçmekte kararlıyız."


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Esed rejim


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