Esad rejiminin hedefi terör örgütü YPG
Haseke'de çıkan çatışmada 11 rejim askerinin öldürülmesi nedeniyle bölgede tansiyon yeniden yükselecek.
Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG, Haseke'de rejim askerleriyle çatışmaya girdi.
Çatışmada 11 rejim askeri ölürken 7 de YPG'li terörist öldü.
Çatışma nedeniyle Şam yönetiminden oldukça sert bir açıklama geldi.
İNTİKAM YEMİNİ
Esad rejimi, 11 askerin intikamının YPG'den alınacağını söyledi.
ÖZÜR KABUL EDİLMEDİ
YPG'nin özür açıklaması yaptığını ifade eden Şam yönetimi, YPG'ye gereken dersin verileceğine dikkat çekti.
Esad ile YPG arasında son dönemde ilişkiler oldukça gergindi.
Rejim, YPG'li teröristlerin işgal altında tuttuğu bölgeleri geri almak istiyor.
Kaynak: Ajanslar