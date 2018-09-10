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10 Eylül 2018 07:48 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2018 07:51

Esad rejiminin hedefi terör örgütü YPG

Haseke'de çıkan çatışmada 11 rejim askerinin öldürülmesi nedeniyle bölgede tansiyon yeniden yükselecek.

Esad rejiminin hedefi terör örgütü YPG

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG, Haseke'de rejim askerleriyle çatışmaya girdi.

Çatışmada 11 rejim askeri ölürken 7 de YPG'li terörist öldü.

Çatışma nedeniyle Şam yönetiminden oldukça sert bir açıklama geldi.

İNTİKAM YEMİNİ

Esad rejimi, 11 askerin intikamının YPG'den alınacağını söyledi.

 
ÖZÜR KABUL EDİLMEDİ

YPG'nin özür açıklaması yaptığını ifade eden Şam yönetimi, YPG'ye gereken dersin verileceğine dikkat çekti.

Esad ile YPG arasında son dönemde ilişkiler oldukça gergindi.

Rejim, YPG'li teröristlerin işgal altında tuttuğu bölgeleri geri almak istiyor.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: YPGSurİyePKK


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