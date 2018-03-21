Erzurum'da Suç Örgütü Operasyonu

Erzurum'da çeşitli suçlara karışan bir suç örgütüne üye oldukları öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin suç işlemek için örgüt kurduklarını ve çeşitli suçlara karıştıklarını tespit etti.

Bu tespit üzerine kentteki 12 ayrı adrese özel harekat polislerinin desteğinde eş zamanlı operasyon yapan ekipler, söz konusu çetenin üyesi oldukları belirtilen 10 kişiyi yakaladı.

Zanlılar, gözaltına alınıp emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Ev ve iş yerlerinde arama yapılan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.