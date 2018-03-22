Erzurum'da Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı!

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp araziye uçan otomobildeki aynı aileden 3 kişi öldü, 2 çocuk ise yaralandı.

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Köprüköy ilçesi Çobandede Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Van'dan Erzurum'a giden Sıddık Beyazsu yönetimindeki 65 AG 564 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp araziye uçtu. Kazada, sürücü Sıddık Beyazsu (61) ile Rahime Beyazsu (62) ve Filiz Beyazsu (22) öldü, Mahmut (3) ve Hamza Beyazsu (1) ise yaralandı.

Yaralı 2 çocuk, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Pasinler Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cesetler de aynı hastanenin morguna konuldu.

Kaynak: Ajanslar