Erzurum merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu
Operasyonda, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla askeri okullarda okuyan 8 öğrenci gözaltına alındı.
Erzurum merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddia edilen ve askeri okullarda okuyan 8 öğrenci yakalandı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla askeri okullarda okuyan 13 askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Karar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde zanlıların yakalanması için Erzurum'un da aralarında bulunduğu 5 ildeki adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, askeri okullarda okuyan 8 öğrenci yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların Erzurum İl Emniyet Müdürlüğüne getirildiği, 5 öğrencinin de arandığı belirtildi.
Kaynak: AA