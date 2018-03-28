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28 Mart 2018 17:27 | Son Güncelleme: 28 Mart 2018 17:35

Erzurum merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Operasyonda, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla askeri okullarda okuyan 8 öğrenci gözaltına alındı.

Erzurum merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Erzurum merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddia edilen ve askeri okullarda okuyan 8 öğrenci yakalandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla askeri okullarda okuyan 13 askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Karar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde zanlıların yakalanması için Erzurum'un da aralarında bulunduğu 5 ildeki adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, askeri okullarda okuyan 8 öğrenci yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların Erzurum İl Emniyet Müdürlüğüne getirildiği, 5 öğrencinin de arandığı belirtildi.


Kaynak: AA

Etiketler: FETÖ/PDY operasyonu


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