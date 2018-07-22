Erzincan'da SİHA'lar PKK'lıları vurdu

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Kemah kırsalında fark edilen PKK'lı 2 terörist, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) tarafından etkisiz hale getirildi.

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Kemah kırsalında fark edilen PKK'lı 2 terörist, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) tarafından etkisiz hale getirildi.

SİHA ATIŞIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı’nca “Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül 18-01(54) Operasyonu” kapsamında Erzincan’ın Kemah ilçesi kırsalında icra edilen pusu/dinleme ve keşif/gözetleme faaliyetleri esnasında operasyon birliklerince 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü tespit edilen Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu 2 terörist, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Jandarma Genel Komutanlığına ait J-SİHA (Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı) atışıyla etkisiz hale getirildi.

Erzincan Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla ilimizde terör unsurlarının bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.

Kaynak: Ajanslar