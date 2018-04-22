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22 Nisan 2018 10:23 | Son Güncelleme: 22 Nisan 2018 10:24

Erzincan'da iki minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Erzincan'da tarım ve inşaat işçilerini taşıyan iki minibüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Erzincan'da iki minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kamil Ayçiçek'in (47) kullandığı 24 AY 924 plakalı minibüs,  Erzincan-Sivas karayolu Organize Sanayi kavşağında Haydar Doğan (33)  yönetimindeki 24 M 0355 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada sürücülerden Ayçiçek ile araçlardaki Hayriye Pekin (51), Cihan  Özdemir (19), Fatih Acar (19), Yücel Tor (54), Gülden Fener (48), Münüriye Akan  (64), Seyitali Karatay (62), Mahir Uluçınar (53), Şengül Eroğlu (44), Münevver  Atıcı (60) ve Hanım Akan (57) yaralandı.

 
Yaralılar, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde  tedavi altına alındı.


Kaynak: Ajanslar

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