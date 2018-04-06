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06 Nisan 2018 14:16 | Son Güncelleme: 06 Nisan 2018 14:25

Erzincan Vali Yardımcısı gözaltına alındı

İki gün önce açığa alınan Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Erzincan Vali Yardımcısı gözaltına alındı

Açığa alınan Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Nisan'da İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. 

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı kararına göre gözaltına alınan Yılmaz'ın, Erzurum'a götürüldüğü öğrenildi.


Kaynak: AA

Etiketler: FETÖ


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