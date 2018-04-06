Erzincan Vali Yardımcısı gözaltına alındı
İki gün önce açığa alınan Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Açığa alınan Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, 4 Nisan'da İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı kararına göre gözaltına alınan Yılmaz'ın, Erzurum'a götürüldüğü öğrenildi.
Kaynak: AA