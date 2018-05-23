Ertuğrul Moğol ordusuna geçecek mi? Tarihte var mı?

TRT 1 ekranlatının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un son bölümündeki şok gelişme ile seyircinin kafasında tek bir soru var: "Ertuğrul Moğol ordusuna geçecek mi? Tarihte var mı?" Sorularınızın tüm cevabını Ajanshaber'i takip etmeye devam edin.

TRT 1 ekranlatının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul, heyecan dolu bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitlemeye devam ediyor.Diziye katılan yeni oyuncular ile birlikte kadrosunu geliştiren Diriliş'te izleyiciyi heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.Sezona damgasını vuran ve diziye veda eden Baycu Noyan, en sevilen karakterlerden biriydi.

Dizi 16 Mayıs 2018 21:56 Diriliş Ertuğrul Ögeday kimdir? Diriliş Ertuğrul'da adı sıkça geçen Ögeday'da diziye dahil olacak mı? Ögeday kimdir? Noyan'ın sürekli bahsettiği Ögeday Han rolünü kim oynayacak?

Ertuğrul'un başdüşmanı olmuştu ve Ertuğrul Bey'i çok zorlamıştı.Dizi de kötü bir rolde oynamasına rağmen izleyici tarafından benimsenmiş, yaptığı oyunculuk ile büyük beğeni almıştı.Ertuğrul Bey, Noyan'ı ellerinden ağaca çivileyerek işkence etmişti.Ardından ise kardeşi Sungurtekin ile yaptığı Cenk esnasında kurtulan Noyan, Ertuğrul Bey'e saldırmış kısa süre sonra ise öldürülmüştü.

Dizide ölmüş gibi gösterilen Noyan'ın ölüsü hiç gösterilmedi.Baycu Noyan'ın vücudunda sadece yaralar açıldı. Ve izleyicilerin tahminleri doğru çıktı. Noyan geri döndü!

Dizi 23 Mayıs 2018 12:53 Ögeday Hanı oynayan Kaan Çakır kimdir?Ögeday Hanı oynayan Kaan Çakır kimdir sorusu Diriliş Ertuğrul izleyicileri tarafından merakla bekleniyor. Kaan Çakır kimdir ve oynadığı diziler ile ilgili tüm detaylar Ajanshaber.com'da.

Yeni sezonda ise şok bir gelişme yaşandı! Diriliş Ertuğrul'un son bölümü sonucu seyircinin kafasında tek bir soru var: "Ertuğrul Moğol ordusuna geçecek mi? Tarihte var mı?"

Kaynak: Ajanshaber