Son Dakika!
Ertuğrul Gazi hayatını nasıl kaybedecek ? İşte cevabı

Ertuğrul Gazi hayatını nasıl kaybedecek ? İşte cevabı

Dizi projelerine ilham olan Ertuğrul Gazi’nin hayatı merak konusu olmaya devam ediyor. Sultan Öyüğü (günümüzde Eskişehir) bölgesinde, ucun en ileri hattı olan Söğüt'te yerleşen Türk boyunun başındaki isim Ertuğrul Gazi'nin ölümüyle ilgili detaylar zaman zaman araştırılıyor. Peki Ertuğrul Gazi tarihte kaç yaşında, ne zaman ve nasıl öldü?
10
Yaşam 30 Nisan 2018 - 14:39

EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR

DİĞER GALERİLER

20 DAKİKA MEZARDA KALAN ADAMDAN İBRETLİK SÖZLER

İBRETLİK SÖZLER

BİZE RESMEN BÖCEK YEDİRİYORLAR

BİZE RESMEN BÖCEK YEDİRİYORLAR

DEVEDEN ASKERE AĞIR DARBE!

DEVEDEN ASKERE AĞIR DARBE!

KİMSEYE KARŞI ÖNYARGILI OLMAYALIM! OTOBÜSTE TACİZE UĞRADIĞINI SANDI VE...

OTOBÜSTE TACİZE UĞRADIĞINI SANDI VE