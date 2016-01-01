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Video / Spor / Ersan FETÖ'cü Kanter'i Yere Serdi
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Spor 29 Mart 2018 - 12:32
NBA'de Philadelphia 76ers'in ettiği New York Knicks'i 118-101 mağlup ettiği maça, milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın teröristbaşı Fetullah Gülen'e bağlılığıyla bilinen Enes Kanter'e yaptığı blok damga vurdu.