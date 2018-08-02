Ermenistan'da Türk vatandaş göz altına alındı

Türkiye-Ermenistan sınırında görev yapan Rus muhafızların, bir Türk vatandaşını gözaltına aldığı öğrenildi.

Türkiye-Ermenistan sınırında görev yapan Rus muhafızların, bir Türk vatandaşını sınırı yasa dışı bir şekilde geçmeye çalıştığı gerekçesiyle gözaltına aldığı öğrenildi.

RUS MUHAFIZLAR TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Ermenistan'daki Sınır İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Türk vatandaşının Gümrü sınır kapısında görev yapan Rus muhafızlar tarafından gözaltına alındığı kaydedildi. Türk vatandaşının üzerinde bulunan cep telefonunda sınırda bulunan yapıların ve bariyerlerin fotoğraf ve videolarının yer aldığı aktarıldı.

Kaynak: ajanslar