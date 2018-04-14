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14 Nisan 2018 00:03 | Son Güncelleme: 14 Nisan 2018 00:11

Ermenistan'da Sarkisyan istenmiyor

Ermenistan'da binlerce kişi, başbakanlığa aday gösterilmesi beklenen eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'a karşı gösteri düzenledi.

Ermenistan'da Sarkisyan istenmiyor

Başkent Erivan'daki Fransa Meydanı'nda toplanan göstericiler, partisi parlamentoda çoğunluğa sahip Serj Sarkisyan'ın başbakanlığa aday gösterilmesine karşı çıkıyor.

Erivan'ın merkezinde trafiğin kilitlenmesine neden olan göstericiler, eylemlerini yarın Serj Sarkisyan'ın adaylığını açıklaması beklenen parlamento önünde sürdüreceklerini açıkladı.

Ermenistan'da yetkileri anayasa referandumu ile kısıtlanan cumhurbaşkanlığı makamına geçen ay Armen Sarkisyan seçilmişti. Ülkede benimsenen yeni yönetim sisteminde başbakanın yetkileri cumhurbaşkanından daha fazla olacak.

Armen Sarkisyan, pazartesi  yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevini Serj Sarkisyan'dan devralmıştı. Yeni cumhurbaşkanını bu makama Serj Sarkisyan önermişti.  


Kaynak: AA

Etiketler: SarkisyanErmenistan


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