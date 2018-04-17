Ermenistan'da ortalık savaş alanına döndü

Ermenistan'da eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın başbakanlığa aday gösterilmesine karşı sokağa dökülen binlerce kişi ile polis arasında çıkan olaylarda yaralananların olduğu bildirilirken 80 kişinin de gözaltına alındığı biliniyor.

Ülkenin yeni başbakanı olması beklenen eski Cumhurbaşkanı Sarkisyan'a karşı olan binlerce kişi, başkent Erivan'da ana caddeleri trafiğe kapattı. Yola oturan muhalefet destekçileri trafik akışını engellerken bazı göstericilerin çöp bidonları ve banklarla barikatlar kurdukları bildirildi.

Parlamento binasına doğru yürüyüşe geçen hükümet karşıtlarına, polisin göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanarak müdahale ettiği ve çıkan olaylarda yaralananların olduğu kaydedildi.

İktidardaki Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi (ECP) tarafından aday gösterilen Serj Sarkisyan'ın başbakanlık görevinin yarın onaylanması bekleniyor. Ermenistan'da yetkileri anayasa referandumu ile kısıtlanan cumhurbaşkanlığı makamına geçen ay Armen Sarkisyan seçilmişti. Armen Sarkisyan, geçen hafta yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevini Serj Sarkisyan'dan devralmıştı. Ülkede yeni yönetim sisteminde başbakanın yetkileri cumhurbaşkanından daha fazla olacak.

Kaynak: Ajanslar