Ermenistan'da ortalık karıştı: Asker sokağa indi!

Erivan'da hükümet karşıtı protestolar, yeniden başladı. Ülkenin Savunma Bakanlığı, göstericiler arasında askerler olduğunu kabul etti. Bu askerlerin sert yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı belirtildi.

Göstericiler, başkent Erivan'daki Puşkin, Tumanyan ve Parpetsi caddelerini kapatarak hükümet karşıtı sloganlar attı.

SAVUNMA BAKANLIĞI: ASKER SOKAĞA İNDİ

Ülkenin Savunma Bakanlığı, göstericiler arasında askerler olduğunu kabul etti. Bu askerlerin sert yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı belirtildi.

Gündem 23 Nisan 2018 08:57 Amerika Menbiç'te teröristleri eğitiyorAmerika'lı askerler YPG'li teröristlere Menbiç'te eğitim veriyor.

ABD destekli Özgür Avrupa Radyosu, protestocu askerlerin yer aldığı fotoğrafları dünyayla paylaştı.

Polis basın servisi, "Ermenistan polisi ülkedeki durumu kontrol ediyor. İstenmeyen sonuçlardan kaçınmak için, yasa uygulayıcılar yasa dışı toplantıları durdurma ve kamu düzenini ihlal etmeme çağrısı yapıyor"şeklinde açıklama yaptı.

GERGİNLİK TIRMANIYOR

Ermenistan basınında çıkan haberlere göre, sabah saatlerinde Erivan’ın banliyölerinde de protestolar başladı. Göstericilerin yolları kapatmaya çalıştığı Ajapnyak bölgesinde gerginlikler yaşandığı bildirildi.



Serj Sarkisyan, iki döneminin sonuna geldiği cumhurbaşkanlığından sonra başbakan olma niyetinin olmadığını ifade etmişti. Ancak Salı günü parlamentoda başbakan seçilmişti.

EN AZ 8 GÖSTERİCİ HAYATINI KAYBETTİ

Sarkisyan'ın cumhurbaşkanı seçildiği 2008 yılında da göstericiler 'oylamada yolsuzluk yapıldığı' iddiasıyla sokaklara dökülmüştü. Polisin müdahalesinde en az sekiz gösterici hayatını kaybetmişti.

Kaynak: ajanslar