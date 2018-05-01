Ermenistan'da kaos büyüyor: Başbakan seçilemedi

Tek aday olarak parlamentoda seçime giren muhalif hareketin lideri Paşinyan, başbakanlık için gereken oyu alamadı,

Ermenistan Parlamentosu’nda başbakanlık seçimine tek aday olarak giren muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan gereken oyu alamadı .

Parlamentoda özel oturumla yapılan başbakanlık seçiminde Paşinyan, genel kurula gelen 102 milletvekilinden sadece 45'inin desteğini alabildi. Seçimde iktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisi, 56 ret oyu verdi. Gereken 53 oyu alamayan Paşinyan, başbakan olamadı.

Seçimler öncesinde iktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisi aday çıkarmayacağını ilan etmiş, muhalefetteki partiler ise tek aday olan Paşinyan’ı destekleyeceklerini duyurmuştu.

Ermenistan parlamentosunda 105 koltuk bulunuyor. İktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisinin 58, Tsarukyan Blokunun 31, Yelk (Çıkış) grubunun 9, koalisyondan çekilen Daşnak Partisinin 7 milletvekili bulunuyor.

Dünya 25 Nisan 2018 19:03 Ermenistan'da sular durulmuyor! İstifalara rağmen ortalık iyice karıştıErmenistan'ın başkenti Erivan'da muhalifler yine sokağa döküldü. Muhalif politikacı Nikol Paşinyan'ın istifaya zorladığı Serj Sarkisyan'ın başbakanlıktan istifa etmesinin ardından Erivan'da sular durulmuyor.

Ermenistan yasalarına göre Parlamento’da yapılan seçimde ilk turda başbakan seçilmezse, 7 gün sonra ikinci tur seçim yapılıyor. İkinci tura milletvekillerinin en az 3'te 1'nin gösterdiği adaylar katılabiliyor. Bu turda da başbakan seçilemez ise parlamento dağılıyor ve erken seçime gidiliyor.

Milletvekili seçimleri, parlamento dağıldıktan en erken 30, en geç 45 gün sonra yapılıyor.

Yeni parlamentonun oluşturulmasına kadar şimdiki geçici başbakan ve hükümet görevlerine devam ediyor.

Öte yandan, Paşinyan taraftarları oylama öncesinde sabah saatlerinden itibaren Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Ellerinde bayraklarla binlerce kişinin bir araya geldiği alanda, parlamentoda yapılan konuşmalar ve oylama dev ekranlardan canlı yayın ile aktarıldı.

Kaynak: AA