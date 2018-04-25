Ermenistan'da sular durulmuyor! İstifalara rağmen ortalık iyice karıştı

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da muhalifler yine sokağa döküldü. Muhalif politikacı Nikol Paşinyan'ın istifaya zorladığı Serj Sarkisyan'ın başbakanlıktan istifa etmesinin ardından Erivan'da sular durulmuyor.

Protestocuların bugün yeniden sokaklara döküldüğü ülkede, muhalifler iktidardaki Cumhuriyetçi Parti'nin hükümetten çekilmesini istiyor. Koalisyon ortağı Taşnaksütyun Partisi hükümetten çekildiğini açıkladı ancak sular durulacak gibi görünmüyor.



Ermenistan'ı sarsan muhalif protestolar bu sabah yeniden başladı. Başkent Erivan ve birçok kentte on binlerce gösterici sokağa çıktı.



Hafta içinde gözaltına alınıp bırakılan muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan'ın destekçileri, hayli öfkeli.

HALK BAŞKENT ERİVAN'DA SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Başbakan Sarkisyan'ın istifa etmesine rağmen Cumhuriyetçi Parti'nin iktidarı bırakmadığını belirten muhalifler, Erivan caddelerinde "Başbakan Nikol" sloganları attı.



Büyük yürüyüş sırasında göstericilerin arasına giren bir sürücü, tartaklandı.

Muhalif lider Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabında "Cumhuriyetçi Parti’nin kendi liderini kurban ederek, iktidarı korumasına izin veremeyiz" diye yazdı.

Başbakanlık koltuğuna vekalet eden Karen Karapetyan ise, çalkantılı günler geçiren ülkenin yeni genel seçimlere gitmesini teklif etti ancak bu teklif henüz yanıt bulmuş değil.

Kaynak: Ajanslar