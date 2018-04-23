Ermenistan Başbakanı Sarkisyan istifa etti

Ermenistan'da yaşanan protesto olayları nedeniyle Başbakan Sarkisyan istifa etti.

17 Nisan'da muhaliflerin protestolarına rağmen Ermenistan'ın yeni başbakanı seçilen eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan, görevinden istifa etti.

YAZILI AÇIKLAMA İLE İSTİFA

Sarkisyan, Ermenistan Başbakanlık Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, "Sizlere devletin başı olarak son kez hitap ediyorum. (Protestoların lideri) Nikol Paşinyan haklıydı. Ben hata yaptım. Bu zor durumda birkaç çözüm yolu var ancak ben bu yolların hiçbirine başvurmayacağım. Bu benim tarzım değil. Görevi bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

PAŞİNYAN SERBEST BIRAKILDI

Ermenistan'da sokak olaylarının kayağı olarak gösterilen muhalif partili milletvekili Nikol Paşinyan gözaltına almıştı.Protestoların büyümesi üzerine gözaltına alınan muhalif milletvekili Paşinyan serbest bırakıldı

Kaynak: ajanslar