Erken yerel seçim tarihi belli mi oldu?

Nagehan Alçı, Habertürk'deki yazısında 'Yerel seçimler neden Ekim 2018’e alınmak zorunda?' başlıklı yazısında erken seçim çağrısında bulundu.

Nagehan Alçı Habertürk'deki yazısında "Hem iktidar hem muhalefet bu konuda sağduyu gösterip gelecek kuşakları da düşünerek yerel seçimlerin 16 ya da 23 Ekim 2018’e alınmasını sağlamalı" ifadelerini kullandı.

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"Yok CHP için bu seçim çok yaşamsalmış, İstanbul ya da Ankara’yı alamazsa parti dağılırmış veya AK Parti bu iki büyük şehirden birini alamazsa çöküş başlarmış gibi laflar boş. Bunları söyleyen CHP’li ve AK Partililer herhalde Cumhurbaşkanlığı sisteminin yetki ve güç dağılımını hiç tetkik etmemişler. Hala belediye başkanlarının özerk ve güçlü olduğu eski dönemdeyiz sanıyorlar. Yeni sistemde mesele Beştepe’yi kazanabilmektir. Gerisi detaydır. O yüzden Türkiye kavgasız gürültüsüz 16 Ekim 2018 yerel seçimlerine gitmeli ve seçim defterini 5 seneliğine kapamalıdır.

Ben AK Parti ve MHP grubu yanında şu anki CHP yönetiminin de yerel seçimlerin erkene alınmasını destekleyeceğini düşünüyorum. Bu seçimlerin Ekim 2018’e alınmasına dair anayasa teklifi TBMM’den geçecektir.

Seçimler 31 Mart 2019 tarihinde de yapılsa ekonomi için kısa vadede çok şey değişmez hatta bilakis yeni kamu harcamalarıyla AK Parti daha da başarılı olabilir ama bu yapılanların Türkiye’ye uzun vadeli maliyeti çok daha yüksek olacaktır. Hem iktidar hem muhalefet bu konuda sağduyu gösterip gelecek kuşakları da düşünerek yerel seçimlerin 16 ya da 23 Ekim 2018’e alınmasını sağlamalı."

Kaynak: Ajanslar