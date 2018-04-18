Erken seçimle üniversite sınavı çakıştı ÖSYM acil toplandı!

Erken seçimle üniversite sınavı çakıştı ÖSYM acil toplandı.

ÖSYM'DE JET TOPLANTI

Yaklaşık 2.5 milyon kişinin girdiği üniversite sınavının tarihinin erken seçim nedeniyle değiştirilmesi bekleniyordu. ÖSYM acil olarak toplandı.

YÖK de Yüksek Öğretim Kurumları Sınavıyla erken seçim tarihinin çakışması nedeniyle açıklama yaptı. Açıklamada 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri nedeniyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 30 Haziran ve 1 Temmuz'da yapılacağı belirtildi.

Kaynak: AjansHaber