Erken seçim nedir? 2018'de erken seçim yapılacak mı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünki grup toplatısında erken seçim açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Konuşulmaya başlanan bu erken seçim nedir ve erken seçim şartları nelerdir?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplatısında erken seçim çağrısı yapması üzerine erken seçim konuşmaları yapılmaya başladı.

DEVLET BAHÇELİ ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI



"Siyasi muhataplarımıza ve aziz milletimize tartışmasını ümit ettiğimiz teklifimiz şudur. 26 Ağustos 2018 Pazar günü yani Malazgirt Zaferi ve Büyük Taaruz'un yıl dönümlerinde Türk milleti yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem cumhurbaşkanını hem de milletvekilini şeçmesi Türkiye düşmanlarına gereken cevabı vermenin en mantıklı an akılcı en demokratik yoludur. İrade milletindir istikbal milletindir istiklal milletindir. Seçimse isteğiniz hodri meydan. Sandık er meydanıdır, mertliğin kaynağıdır. Biz meydandan kaçmadık. Türkiye'ye pusu kuranları pususunda bozalım. Tercih büyük Türk Milleti'ne aittir. Ne istiyorsak Türk Milleti içindir. Ne amaçlıyorsak Türk Milleti'nin lehinedir."

Erken seçim nedir?

Hükümetin kurulamaması yada herhangi bir şekilde Anayasa'da öngörülen 4 yıllık seçim dönemi dolmadan yapılan seçimdir. Erken seçim, Meclis'in bu yönde bir karar alması veya Anayasa gereği Cumhurbaşkanı'nın kendisine tanınan seçimlerin yenilenmesini isteme yetkisini kullanması üzerine yapılır.

Erken seçim kararı alınması, iktidara tek başına gelecek milletvekili sayısını çıkaramayan partilerin uzlaşamayarak, koalisyon kuramaması durumuna bağlıdır. Uzlaşamayan partiler hükümet kuramadığından, erken seçim kararı alınır.

Erken seçim ne zaman yapılır?

Anayasa’nın 77’nci maddesine göre, erken seçim kararını TBMM ya da Cumhurbaşkanı verebiliyor. Erken seçim kararı TBMM tarafından verilmişse Meclis seçimin yapılacağı tarihi de belirliyor. Yenileme kararının Cumhurbaşkanı’nca verilmesi halinde ise bu kararın alındığı günden sonra gelen 90. günü takip eden ilk Pazar günü seçim yapılıyor.

Seçimin yenilenmesine TBMM veya Cumhurbaşkanı’nca karar verilmesi halinde, durum Bakanlar Kurulu tarafından 48 saat içinde ilan ediliyor.

Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 9. maddesine göre; seçimlerin yenilenmesine veya ara seçimi yapılmasına karar verildiği hallerde YSK, bu Kanun ile 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun seçimlere ilişkin olarak tespit ettiği süreleri kısaltarak uygulayabiliyor.

Hangi şartlarda erken seçime gidilir?

TBMM İçtüzüğü uyarınca milletvekillerinin beşte birinin imzasını taşıyan olağanüstü toplantı çağrısının Meclis Başkanlığı tarafından 7 gün içinde işleme konulması gerekiyor. MHP Grubu'nun 110 imzayı tamamlayarak Meclis'i toplantıya çağırması halinde, Genel Kurul'un toplanabilmesi için, İçtüzük uyarınca yeterli çoğunluk aranacak. TBMM Genel Kurulu, milletvekili sayısının beşte üçünü oluşturan 184 milletvekilinin katılımıyla toplanabiliyor. TBMM İçtüzüğü'nün 7. maddesi, tatilde veya ara vermede toplantıyı düzenliyor. Buna göre, TBMM, tatil veya ara verme sırasında Cumhurbaşkanı veya Meclis Başkanı tarafından toplantıya çağrılırsa, Genel Kurul'un belirtilen tarih ve saatte toplanması gerekiyor. Cumhurbaşkanı, toplantı çağrısını doğrudan doğruya veya Bakanlar Kurulu'nun istemi üzerine yapabiliyor. TBMM Başkanı doğrudan gerek görürse toplantı çağrısına karar verebiliyor. Üyelerin beşte birinin imzasını taşıyan gerekçeli önergedeki çağrı istemini ise en geç 7 gün içinde yerine getirmesi gerekiyor. Bu çağrılarda, toplantı gün ve saatinin ve bu toplantıyı gerektiren konunun belirtilmesi şartı aranıyor. Birleşim, yeterli çoğunlukla açılabildiği taktirde, çağrı yazısını okunmasının ardından toplantıyı gerektiren konunun görüşmelerine geçiliyor. Konu üzerinde görüşmeler tamamlandıktan sonra TBMM aksi bir karar vermediği taktirde Genel Kurul yeniden kapanıyor. Toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, çağrı düşüyor.

Bilindiği üzere 16 Nisan 2017'de yapılan başkanlık sistemi referandumu % 51. 41 ile sandıktan 'EVET' çıkması sonrası Başkanlık sistemini halk resmen onaylamış oldu. Son günlerde gündemden düşmeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı açıklamada 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden aday çıkarmayacaklarını ve Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini söylemişti. Bahçeli bu sözlerini grup toplantısında da tekrarlamış ve iş birliğini 2019 seçimlerinden sonraki 5 yılda da sürdüreceklerini belirtmişti.

Çoğunluk sağlanmazsa çağrı düşer

Birleşim yeterli çoğunlukla açılabildiği takdirde, Başkan, ilk önce çağrı yazısını okutur ve bu toplantıyı gerektiren konu görüşülür. Konu üzerinde gerekli işlemler tamamlanınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına devama karar vermediği takdirde, tatile veya ara vermeye devam olunur. Yeterli çoğunluk sağlanamazsa çağrı düşer." Bu durumda, TBMM'nin olağanüstü toplantıya çağrılabilmesi için 110 milletvekilinin imzası gerekiyor.

2018 Erken seçim görüşmesi yarın saat 13.30'da

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 26 Ağustos 2018'de erken seçim yapılmasını talep etmesi üzerine Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yapılacak.Görüşme, saat 13.30'da gerçekleşecek.

Kaynak: AjansHaber