Erken seçim dünyaya bomba gibi düştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı erken seçim kararını dünya ajansları 'son dakika' haberi olarak geçti.

Reuters haber ajansı 'son dakika' haberi olarak duyurduğu haberde normal 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin 24 Haziran'da erken seçime gideceğini açıkladı' ifadelerini kullandı.

Alman haber ajansı dpa, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim çağrısı yaptı, muhtemel tarih 24 Haziran" ifadesiyle haberi geçti.



Fransız AFP haber ajansı da, erken seçimi son dakika koduyla ve “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bu sene 24 Haziran’da erken seçime gideceğini söyledi” ifadesiyle duyurdu.

Ankara'dan canlı yayın yapan BBC Türkçe'nin başlığı, "Erken seçim 2018: Türkiye 24 Haziran'da sandığa gidiyor" oldu.

Kaynak: ajanslar