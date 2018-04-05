Erkan Zengin'den Eskişehirspor'a sitem!

İsveç 1. Ligi ekiplerinden Hammbarby'e transfer olan Erkan Zengin, eski kulübü Eskişehirspor'a sitem etti.

Tecrübeli futbolcu, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı;

"Transferin son gününe kadar Türkiye'de herhangi bir kulübe gitmeme izin vermeyip, transfer sezonunun kapanmasıyla yurt dışında anlaştığım kulübümde futbol oynamama izin vermeyen ve her türlü zorluğu çıkaran Eskişehirspor Kulübü yönetimine teşekkür ediyorum."

Eskişehirspor'dan İsveç takımı Hammarby'e transfer olan Erkan Zengin, kontratında bulunan bir pürüz nedeniyle ilk maçta kadroya alınmamış ve karşılaşmayı tribünden izlemek zorunda kalmıştı.

Kaynak: Ajanslar