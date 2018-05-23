Ergün Taşçı kimdir? Ergün Taşçı nereli ve mesleği ne?

AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Ergün Taşçı kimdir? Ergün Taşçı nereli ve mesleği nedir? Ergün Taşçı hakkındaki tüm detaylar haberimizde.

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Milletvekili adaylarının listeleri YSK'ya sunulur sunulmaz insanlar adayların kim olduğunu merak etmeye başladı. YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi. AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Ergün Taşçı kimdir? Ergün Taşçı nereli ve mesleği nedir sorularıyla ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Ergün Taşçı Kimdir?

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesi YSK'ya sunuldu. AK Parti adaylarının açıklandığını öğrenen vatandaşlar, internette adaylarla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Ergün Taşçı kimdir?

1 Ağustos 1974'te Ordu Fatsa'da doğdu. Baba adı Süleyman, anne adı Rahime'dir. Hukukçu, İlahiyatçı; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. TODAİE'de Kamu Yönetimi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Anayasa Hukuku alanında yüksek lisansını yaptı. Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezinde temel eğitim ve uzmanlık eğitimi alarak Avrupa Birliği Uzmanı oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığında Avukatlık, MEB'de Hukuk Müşavirliği, İlksan Yönetim Kurulu Üyeliği, Kamu İhale Kurumunda Müşavirlik ve Daire Başkanlığı; Ordu İli Kültür ve Sanat Vakfı Kurucu Üyeliği, Hukuk ve Demokrasi Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği, Güreş Federasyonu Disiplin Kurulu Üyeliği, FILA Uluslararası Güreş Federasyonları Birliği Etik Kurulu Üyeliği, Binicilik Federasyonu Denetleme Kurulu Başkanlığı, Halter Federasyonu Disiplin Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Londra Olimpiyatları başta olmak üzere, spor organizasyonlarında yönetici olarak görev aldı.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu ve Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar ve Boşanma Olaylarının Araştırılması Komisyonu Üyesidir. İngilizce ve Arapça bilen Taşcı, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kaynak: AjansHaber