Eren'i şehit eden teröristler öldürüldü!

Bakan Soylu Güce ilçesinde, geçtiğimiz yıl Eren Bülbül'ü ve bir astsubayı şehit eden terörist grubundan 2 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında Giresun'un Güce ilçesi kırsalında arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

Şabankale mevkisinde öğle saatlerinde güvenlik güçleri ile 2 kişi oldukları belirlenen terör örgütü mensupları arasında sıcak temas sağlandı.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Çatışma sonucu açık isimleri henüz belirlenemeyen, kod adları "Soreş" ve "Berhudan"olan 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Güncel 31 Mayıs 2018 19:28 Yasin Börü davasının firari sanığı tutuklandı!Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü ve üç arkadaşının öldürülmesiyle ilgili davada, birçok suçtan hapis cezasına çarptırılan firari sanık, yakalanmasının ardından tutuklandı.

EREN BÜLBÜL'Ü ŞEHİT EDEN TERÖRİSTLER

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun’un Güce ilçesinde bugün ölü ele geçirilen 2 teröristin geçen yıl Ağustos ayında Trabzon’un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbülile astsubay Başçavuş Ferhat Gedik’i şehit eden terörist grubundan olduklarını söyledi.

Partisinin Yenimahalle fuar alanında düzenlendiği iftar yemeğinde konuşan Bakan Soylu "Size bugün bir haber vereceğim. Terör örgütü her yerde başımıza musallat oluyor. Biliyorsunuz geçen yıl da yine bir evladımızı Eren Bülbülümüzü ve bir astsubay başçavuşumuzu burada şehit etmişlerdi. İşte o gruptan 2 kişi bugün Giresun Güce’de kahraman askerlerimizin, jandarmamızın, komutanlarımızın ortaya koymuş olduğu operasyon sonucu öldürüldüler. Bu millete gözyaşı akıttıranı, bu millete sıkıntıya uğratanı, kimsenin yanında kalmayacağını bu millet ahdetmiştir, yemin etmiştir" dedi.

Kaynak: AA