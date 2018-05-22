Eren Erdem'in devlet sırlarını Fransızlara verdiği video ortaya çıktı!

CHP'li Eren Erdem'in Fransız gazetecilere devlet sırlarını verdiği video gündeme bomba gibi düştü.

CHP'nin 24 Haziran seçimleri için Eren Erdem'i milletvekili adayı olarak göstermemesinin ardından Eren Erdem hakkında dava açılmıştı. Akabinde Erdem'in yurt dışına çıkışına ise izin verilmemişti. Bu olayın yankısı sürerken gündeme düşen bir video Eren Erdem'in ihanetini gözler önüne serdi.

10 Ocak 2013'te terör örgütü PKK'nın 3 önemli ismi; Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez vurularak öldürülmüş, suikastın sanığı Ömer Güney ise duruşmasına 36 gün kala hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili bilgisine başvuran Fransız gazetecilerin yanında gazetecilerin verdiği numarayı arayan ve numaranın Erzurum istihbaratına ait olduğunu öne süren Erdem konuşmanın devamında önemli bilgileri kirli iş birliğine dahil ettiği görülüyor.

Bununla da yetinmeyen CHP'li Eren Erdem Fransız gazetecileri Türkiye'ye karşı "Bu belgeler çok önemli. Bunları güvenli bir yerde saklamanız lazım. Eğer ki bu belgeler hükümetin eline geçerse büyük risk almış olursunuz" sözleriyle uyardığı ise gözlerden kaçmıyor.

Videonun devamında bebek katili PKK'lı teröristlere gerilla demesi ise dikkat çeken diğer bir nokta oluyor.

Kaynak: AjansHaber