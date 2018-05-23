Eren Erdem'e vatana ihanet suçlamasıyla yakalanma kararı çıkarıldı

CHP İstanbul vekili Eren Erdem hakkında 'vatana ihanet' suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Eren Erdem, önce yurt dışına çıkarılmadı, ardından hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmesi talep edilmişti.

Listelerde yer verilmeyen CHP milletvekili Erden Erdem'in yakalanması için savcılığa başvuru yapılmıştı. Fetullahçı Terör Örgütü İle Sivil Mücadele Platformu, Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği, Erdem'in kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararın alınmasını istemişti.

Yeni gelen bilgiye göre Eren Erdem hakkında vatana ihanet suçlamasıyla yakalanma kararı çıkarıldı.