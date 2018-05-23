Eren Erdem'e soruşturma başlatıldı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekili Eren Erdem'in dün bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekili Eren Erdem'in dün bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlattı

CHP listelerinden yeniden aday yapılmayan Eren Erdem'in bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalarla ilgili savcılık harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılılığı Erdem'in Zaman Gazetesi ziyareti Kemal Klılçdaroğlu'nun talimatı ile yaptığı ve MİT TIR'ları ile ilgili CHP sözcüsü Bülent Tezcan'dan aldığına ilişkin açıklamaları ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılığın Eren Erdem söz konusu TV kanalında yaptığı konuşmanın dökümünü dosyaya koyacağı öğrenildi.

Eren Erdem'in ifadesinin de alınması bekleniyor.

YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI NEDENİYLE YURTDIŞINA ÇIKAMAMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında, 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamenin kabulüne karar vererek, Erdem hakkında yurtdışına çıkış yasağı koymuştu. Erdem, aynı gün Almanya'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelmiş ancak hakkındaki yurtdışına çıkış yasağı nedeniyle yurtdışına çıkamamıştı.

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Kaynak: AA