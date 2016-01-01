Son Dakika!
Video / Gündem / Erdoğan'ın övdüğü ÖSO komutanı
8
Gündem 13 Nisan 2018 - 13:17
Göğsünde Türk bayrağı taşıdığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övgüyle bahsettiği ÖSO Komutanı Yasir, babasının kendisine Çanakkale savaşını anlattığını söyledi.