Erdoğan’ın önerisiyle yeni sanat tekniği: Mardin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 6 yıl önceki Mardin ziyaretinde atık çay deminden hazırladığı tabloyu hediye eden Mardinli ressam Mehmet Salih Korhan, Cumhurbaşkanının önerisi ile bu tekniği daha da geliştirip, patent başvurusunda bulundu.

Dünyanın birçok ülkesindeki patent enstitülerine başvurarak tekniğini iki ressam arkadaşı ile birlikte 21 Ağustos 2017 tarihinde tescilleyen Korhan kendi geliştirdiği tekniğe "Maridin" ismini verdi. "Maridin" sanatında çay dokulu resim kâğıdı ve atık çay demi kullanılıyor. Bu yöntemle yapılan eserler yüzyıllarca toprak altında kalmış hissi veriyor.

'PATENT İÇİN BAŞVUR' DEDİ

Bundan 6 yıl önce 8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü ve toplu açılışlar vesilesiyle Mardin'e gelen Erdoğan'a bir tablo hediye ettiğini hatırlatan Korhan, "O dönem başbakan olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Mardin'de bulunan Şeyh Çabuk Camisi minaresinin kendi tekniğimle yaptığım tablosunu hediye ettim. Eseri çok beğendi. Sayın Erdoğan'a kendime has olan bu tekniği anlatarak bilgi vermiştim. Kendisi de bana bunun için patent ve tescil başvurusunu yaparak dünya sanatına yeni bir teknik kazandırmamı önermiş ve "Dolmabahçe Sarayı Sergi Salonu'nda sergilenmek üzere hazır olduğunuz an Cumhurbaşkanlığı ile irtibata geçin" demişti. Türk Patent Enstitüsü, Avusturya ve Rusya Patent ofisi başvuruyu onayladı, dünya genelinde patentimizi aldık. Resim sanatına yeni bir değer kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bize yol gösteren Cumhurbaşkanımıza Mardinli ressamlar olarak ben Mehmet Salih Korhan ve arkadaşlarım Servet Cangir ve Mahmut Yılmaz olarak şükranlarımızı sunarız "dedi.

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Kaynak: Ajanslar