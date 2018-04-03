Erdoğan'ın kamuflajı Yunanistan'ın yanı sıra CHP'yi de rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuflaj giyerek sınır karakolunu ziyaret etmesini hazmedemeyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın açıklamalarına AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan sert tepki geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün Hatay'a sanatçılarla birlikte moral ziyaretinde askeri üniforması giymesini hazmedemedi. Moral ziyaretini hedef alan Tezcan "TSK üniforması hak edilince giyilir. Asker üniforması hak edilince giyilir. Cumhurbaşkanlığı makamı şımarıklık makamı değil" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da kamuflaj giyerek sınır karakolunu ziyaret etmişti.

"Eski Türkiye'nin hastalığı"

CHP'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelttiği eleştirilere, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal yanıt verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milletin emrinde olduğunun altını çizen Ünal, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri bu milletin emrinde olduğu gibi bu ülkeyi kimin yöneteceğine de bu millet karar veriyor. Seçilmiş meşru hükümetin ve seçilmiş meşru cumhurbaşkanının Afrin'e dönük operasyonda aldığı inisiyatif ve bütün süreci yönetmesinden Cumhuriyet Halk Partisi neden rahatsız? Cumhuriyet Halk Partisi darbeci bir akılla hâlâ devletin ve devletin kurumlarının, devletin emniyetinin, yargısının, devletin ordusunun tabii ki devletin kendi içişleyişi içerisinde milletin iradesi dışında bir irade tarafından mı ordunun yönetileceğini düşünüyor ki sanki Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bağımsız bir güçmüş gibi bir dil kullanıyorlar. Dolayısıyla burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin duyduğu rahatsızlığı, bazı kesimlerin duyduğu rahatsızlığı eski Türkiye'nin bir hastalığı olarak biz görüyoruz."

Kaynak: Ajanslar