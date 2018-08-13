Erdoğan'ın çağrısına Rusya'dan yanıt geldi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ticareti milli para birimleriyle yapma çağrısına yanıt veren Kremlin, bunu bütün ülkelerle gerçekleştirmek için çabaladıklarını ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, uluslararası ticarette milli para birimlerinin kullanılmasıyla ilgili uzun süredir çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Rusya, Türkiye ile de milli para birimleriyle ticaret istiyor. Bu konu üzerinde titizlikle çalışılması gerekiyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin uluslararası ticarette milli para birimlerinin kullanılmasına yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

'UZUN SÜREDİR ÇALIŞILIYOR'



Rusya'nın, uluslararası ticarette milli para birimlerinin kullanılmasını desteklediğini ifade eden Peskov, "Rusya bu konuyu uzun süredir, en üst düzey seviyeler de dahil olmak üzere çeşitli seviyelerde çalışıyor." dedi.

'TÜRKİYE İLE MİLLİ PARA İLE TİCARET İSTİYORUZ'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bu konuyu gündeme getirdiğini anımsatan Peskov, "Rusya, Türkiye ile de milli para birimleriyle ticaret yapmak istiyor. Ancak bu konunun üzerinde titizlikle çalışılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN 'ÇALIŞMALAR VAR' DEMİŞTİ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Çin, Rusya, İran ve Ukrayna gibi ülkelerle ticaretin milli para birimleri üzerinden yapılmasının planlandığını bildirmişti.

PUTIN'DEN ABD'YE ELEŞTİRİ



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ABD'nin doları siyasi bir enstrüman olarak kullanmasını eleştirerek, "ABD'nin doların kullanılmasına yönelik kısıtlayıcı adımlarını stratejik bir hata olarak görüyoruz." demişti.

RUSYA'DAN DOLAR SINIRLAMASI DA GELMİŞTİ



Öte yandan, Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov da dün yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları nedeniyle dolar kullanımını azaltacaklarını duyurmuştu.