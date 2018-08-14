Erdoğan'ın ABD'ye boykot kararı dünya basınında!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "ABD ürünlerine boykot uygulanacak" açıklaması dünyada büyük yankı oluşturdu. Dünyaca ünlü birçok haber ajansı ve gazete, bu gelişmeyi son dakika olarak duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Sempozyumu'nda "Amerika’nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone’u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemize Venüs Vestel var. Biz bunları uygulayacağız." açıklaması dünyada büyük yankı oluşturdu.

SON DAKİKA OLARAK DUYURULDU

Başta Reuters, AP ve AFP olmak üzere birçok haber ajansı ve gazete, Erdoğan'ın kararını okuyucularına son dakika olarak duyurdu.

İngiliz haber ajansı Reuters, bu kararı, "Türk lider Erdoğan, 'ABD'nin elektronik ürünlerini boykot edeceğiz' diyor" diye son dakika geçerken, Fransız haber ajansı AFP'de "Erdoğan, ABD'nin elektronik mallarını boykot edecek" diye okuyucularına duyurdu.

Amerikan haber ajansı AP, Erdoğan'ın sözlerinin aktarıldığı haberinde "Erdoğan, Türkiye'nin ABD'nin elektronik ürünlerini boykot edeceğini söyledi" başlığını kullandı.

RUSLAR AÇIKLAMALARI YAKINDAN İZLEDİ

Rus haber ajansı TASS, Erdoğan'ın sözlerini "Türkiye, ABD'nin uyguladığı yaptırımlara tepki olarak elektronik ürünleri boykot edecek. Iphone'a karşı, Samsung ve Vestel var" sözlerini ön plana çıkardı. Sputnik haberi, "Türkiye, ABD'nin elektronik ürünlerini boykot edecek" başlığıyla verirken, Russian Today (RT) "Türkiye, ABD'nin elektronik ürünlerini boykot ediyor" dedi.

BLOOMBERG DAKİKA DAKİKA TAKİPTEYDİ

Erdoğan'ın konuşmasını dakika dakika Twitter üzerinden takipçilerine aktaran ABD ekonomi kanalı Bloomberg'te, Erdoğan'ın dünyayı sallayan kararını "Erdoğan, ABD elektronik cihazlarını boykot ediyor" diye verdi.

İRAN VE ALMAN MEDYASINDAN ÇARPICI MANŞETLER

İran'da yayın yapan Fars haber ajansı, "Erdoğan, ABD'nin açtığı savaşa cevap verdi. Elektronik ürünlere boykot uygulanacak" ifadelerini kullandı.

Alman dergisi Der Spiegel de şu ifadelerle haberi duyurdu: "Yaptırımlara cevap: Erdoğan, ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacak"

Güncel 14 Ağustos 2018 11:48 Erdoğan: ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacağızCumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Sempozyumu'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan ''Türkiye’ye yönelik açık bir ekonomik saldırı var.Yapabileceğimiz iki şey var. Bunlardan biri ekonomik, diğeri siyasi tavırdır" dedi.

Kaynak: Ajanslar