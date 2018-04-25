Erdoğan'ı gören Kılıçdaroğlu'nun paniği kameralara yansıdı

AYM töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşısında gören Kemal Kılıçdaroğlu'nun paniği kameralara yansıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen Anayasa Mahkemesinin 56. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı

ERDOĞAN'I ARSLAN KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Zühtü Arslan tarafından karşılandı.

Salonda ilgiyle karşılanan Erdoğan'ın tokalaştığı isimler arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da vardı.

ERDOĞAN'I GÖREN KILIÇDAROĞLU

Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile tokalaştığı anlarda Erdoğan'a bakan CHP Lideri'nin yüzündeki ifade objektiflere yansıdı.

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'TUTUKLU MİLLETVEKİLİ BAŞVURULARININ ÇOĞU KARARA BAĞLANMIŞTIR'

Törende konuşan Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, anayasa yargısının temelinde anayasanın üstünlüğü ilkesinin yattığını söyledi. Anayasa Mahkemesinin Olağanüstü Hal şartlarında dahi 'hak eksenli' yaklaşımla kararlar vermeye devam ettiğini söyleyen Arslan, "Olağanüstü Ha'lin getirdiği aşırı başvuru sayısının da yönetilebilir hale getirmiştir. Geçen yıl bu salonda yaptığım konuşmada, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra yoğun bir iş yüküyle karşı karşıya olduğumuzu, ancak bir yandan bu iş yükünü azaltma, diğer yandan da öncü kararları alma sürecinin devam ettiğini söylemiştim. Bu bağlamda Anayasa Mahkemesi 20 Haziran 2017 tarihli öncü kararında öncelikle olağanüstü yönetim usullerinin uygulandığı dönemlerde alınan tedbirlere ilişkin hak ihlali iddialarını inceleme yetkisine sahip olduğunu belirtmiştir. Bu kararda, ayrıca olağanüstü dönemde yapılan bireysel başvuruların Anayasa'nın 15'inci maddesi kapsamında nasıl ele alınacağına dair temel ilkeler de belirlenmiştir. Böylece Anayasa Mahkemesi ilk kez olağanüstü dönemlerde bireysel başvuru hukukunun temel parametrelerini tespit etmiştir. Anayasa Mahkemesi bu ilkeler daha sonra tutuklu hâkim ve savcılar, gazeteciler ve diğer meslek gruplarıyla ilgili başvurularda geliştirerek öncü kararlarını önemli ölçüde tamamlamıştır. Bunlar dışında mahkeme, tutuklu milletvekilleri başvurularının çoğunu da karara bağlamıştır" dedi.

Kaynak: ajanslar