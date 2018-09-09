Erdoğan'dan tarihi zirve hakkında ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tahran'da gerçekleştirilen zirve hakkında açıklamada bulundu.

Tahran'daki Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin gerçekleştirdiği üçlü zirvenin İran televizyonu tarafından canlı yayınlanması dikkat çekmiş ve herkesi şaşırtmıştı.

PUTİN: ''CANLI YAYINDA OLDUĞUMUZU BİLMİYORDUM''

Putin, "canlı yayında olduğumuzu bilmiyordum" derken, İran tarafı ise yayının yanlışlıkla değil, bilinçli olarak canlı verildiğini açıklamıştı.

ERDOĞAN: HABERİMİZ YOKTU, AMA İSABET OLMUŞ

Tahran dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuyla ilgili soruya "isabet olmuş" yanıtını verdi.

Erdoğan şu ifadeyi kullandı:

Canlı yayınlanacağından haberimiz yoktu. Ama hayırlısı olmuş, isabet olmuş...

Kaynak: Ajanslar