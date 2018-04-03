Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt, Karabük, Trabzon ve Afrin'de şehit olanların ailelerine taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt, Karabük ve Trabzon'da şehit olan askerlerin aileleri ile Afrin'de şehit olan Acil 112 personelinin ailesine taziyelerini iletti.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt, Karabük ve Trabzon'da şehit olan askerler Emre Dut, Oğuz İnan, Kenan Dalkılıç, polis memuru Mehmet Ayan ve Afrin'de şehit olan paramedik Acil 112 personeli Burak Tatar'ın ailesine başsağlığı telgrafı göndererek taziyede bulundu.

Kaynak: AA