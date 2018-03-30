Son Dakika!
30 Mart 2018 12:27 | Son Güncelleme: 30 Mart 2018 12:57

Erdoğan'dan Operasyon Sinyali Geldi! Geliyoruz..

Erdoğan, "Ayn el Arap, Tel Abyad, Resulayn, Haseke gibi Irak sınırına doğru olan bölgeleri de terörden temizlemek için gereken hazırlıklara başladık."

Erdoğan'dan Operasyon Sinyali Geldi! Geliyoruz..


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayn el Arap, Tel Abyad, Resulayn, Haseke gibi Irak sınırına doğru olan bölgeleri de terörden temizlemek için gereken hazırlıklara başladık" dedi.

Amerikan Askerinin Türk Askeri Korkusu! GELİYORUZGündem29 Mart 2018 11:00Amerikan Askerinin Türk Askeri Korkusu! GELİYORUZDEAŞ bahanesiyle terör örgütü YPG'ye Menbiç'te destek veren ABD askerlerini Türkiye korkusu sardı.

 


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Cumhurbaşkanı


0Yorum Yap