Erdoğan'dan Mesut Özil'e: ''Gözlerinden öpüyorum''

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mesut Özil'in tavrını takdir ederken gerçekleştirdiği hareketin yerli ve milli olduğunu söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanların ırkçı saldırılarına maruz kalan Mesut Özil'i telefonla arayarak tebrik etti.

"GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM"



Mesut Özil'in Alman Milli Takımı'nı bırakmasının yerinde bir hareket olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, "Takındığı tavır milli ve yerli, gözlerinden öpüyorum. Fotoğrafı hazmedemiyorlar." dedi. İngiltere'nin başkenti Londra'da Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Mesut Özil, çekilen fotoğraf nedeniyle ırkçı saldırılara maruz kalmıştı.

Tepkilere yanıt veren Mesut Özil, "Kazanırken Alman, kaybederken göçmen oluyorsun" diyerek Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı.

Kaynak: Ajanslar