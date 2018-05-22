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22 Mayıs 2018 08:14 | Son Güncelleme: 22 Mayıs 2018 08:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liste dışı kalan milletvekilleri hakkında kritik açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna dönüşü gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Erdoğan, vekil listeleri hakkında 'yeni kriterler' ve liste dışında kalan isimler ile ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liste dışı kalan milletvekilleri hakkında kritik açıklama!

Listemiz İnşallah hayırlı olur diyerek sözlerine başlayan CumhurbaşkanıErdoğan, "Ehliyet, liyakat önemli. Parlamentodaki prensiplerimize dikkat etmemiş, devamda hassasiyet göstermemiş arkadaşlarımızı listelere koymadık, koymuyoruz" dedi.

"YAZILI TAAHHÜT ALINDI"

Bu seferki aday belirleme sürecinde farklı bir hassasiyet daha gösterdiklerini açıklayan Erdoğan, "Aday adayı arkadaşlardan yazılı bir taahhüt aldık. ‘Haftanın üç günü Ankara’dasınız. Üç günü dışında, hepinizin seçim bölgenizde ofisleriniz olacak. O ofislerde  çalışmaları yürüteceksiniz. Oralardaki çalışmalarınızı da her hafta rapor edeceksiniz.’ dedik. Bunların taahhüdünü de arkadaşlardan yazılı olarak aldık.” dedi.


Kaynak: ajanslar

Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan


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