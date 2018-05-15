Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs Seferberliği: Şimdi de Kral Salman ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu akşam geç saatlerde gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler ve Suriye meselesi ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşme vesilesiyle Türkiye'nin Afrin'de terör unsurlarına karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Afrin'de teröristler tarafından evlerini terke zorlanan Arap, Kürt ve Türkmenlerin de harekatı desteklediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonların yerli halkın evlerine dönüşünü de beraberinde getireceğini belirtti.

Ortak çaba ve iş birliğini artırmanın faydalı olacağı vurgulandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi çözüme önem verdiklerinden bahisle bu konularda ortak çabayı ve iş birliğini artırmanın faydalı olacağını vurguladılar.

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın Cenevre sürecini ve Suriye konusundaki uluslararası çabaları desteklediklerini ifade etmesine mukabil Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana sürecini ve Soçi Kongresi'ni Cenevre'nin mütemmim cüzleri olarak gördüklerine dikkati çekti.