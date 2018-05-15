Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs Seferberliği: Şimdi de Kral Salman ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefon görüşmesi yaptı.
Gündem15 Mayıs 2018 00:12Erdoğan açıkladı: Büyük seferberlik başlıyor!ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşananlarla ilgili konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirme hususundaki kararlılıklarını teyit ettiler.
Görüşmede, Başbakan Binali Yıldırım'ın aralık ayında Suudi Arabistan'a verimli bir ziyaret gerçekleştirdiğine de değinildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman, daha önce mutabık kalındığı üzere Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ilerki süreçte Türkiye'ye yapacağı ziyaretin, ikili ve bölgesel konularda görüş teatisi için büyük önem taşıdığını da ifade ettiler.
Kaynak: AA